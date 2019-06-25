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НАТО поставило ультиматум России 

Рамблер 29 минут назад
НАТО придется принять ответные меры, если Россия до 2 августа не вернется к исполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил глава альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции, трансляция которой велась в твиттере.
Столтенберг заявил, что Россия должна контролируемым способом уничтожить ракеты SSC-8, которые якобы нарушают условия договора, в противном случае генсек НАТО пообещал дать «оборонительный, взвешенный и скоординированный» ответ.
Госдума приняла закон о приостановке ДРСМД
«У России осталось всего пять недель, чтобы спасти договор. Так что завтра мы примем решение о дальнейших мерах НАТО, в случае, если Россия не выполнит условия», — приводит РИА «Новости» слова Столтенберга.
Глава альянса пообещал не отвечать на действия Москвы зеркально и заявил, что НАТО не намерено разворачивать новые наземные ядерные ракеты в Европе. При этом он призвал европейские страны проверить свои системы ПРО на эффективность.
4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке участия России в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности. В феврале США приостановили свое участие в ДРСМД, обвинив Москву в невыполнении его условий. США заявляют, что максимальная дальность российской крылатой ракеты SSC-8 (9М729) превышает указанные в договоре 500 км. Россия обвинения отрицает.
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Оружие , Видео , В мире
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