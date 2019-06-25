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НАТО поставило ультиматум России по ДРСМД 

Rambler News Service 27 минут назад
Фото: Reuters
Генсек НАТО Йенс Столтенберг пригрозил принять ответные меры против России, если она до 2 августа не вернется к выполнению договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Видеозапись его выступления на пресс-конференции опубликована на его странице в Twitter.
«Мы также рассмотрим продолжающееся нарушение Россией этого договора (ДРСМД — RNS). Россия должна до 2 августа контролируемым способом уничтожить свои ракеты SSC-8, которые нарушают договор, — заявил Столтенберг.
В противном случае глава альянса пообещал дать «оборонительный» и «скоординированный» ответ.
Он добавил, что НАТО не хочет продолжать гонку вооружений и не собирается развертывать в Европе новые ракеты с ядерными боеголовками. При этом он призвал европейские страны проверить свои системы ПРО на эффективность.
18 июня Госдума приняла законопроект «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности». За принятие федерального закона проголосовали 417 депутатов из 418, один воздержался.
США и СССР заключили ДРСМД в 1987 году. Договор накладывает запрет на баллистические ракеты и крылатые ракеты наземного базирования с радиусом от 500 км до 5,5 тыс. км. Ранее Москва и Вашингтон неоднократно обвиняли друг друга в нарушении условий договора.
США прекратили выполнение обязательств по договору со 2 февраля, о чем американский лидер Дональд Трамп. 4 марта указ о приостановке выполнения Россией ДРСМД подписал президент РФ Владимир Путин.
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Комментарии
Оружие , В мире , Йенс Столтенберг , Дональд Трамп , Владимир Путин , Госдума , НАТО
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