НАТО поставило ультиматум России по ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пригрозил принять ответные меры против России , если она до 2 августа не вернется к выполнению договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Видеозапись его выступления на пресс-конференции опубликована на его странице в Twitter.

«Мы также рассмотрим продолжающееся нарушение Россией этого договора (ДРСМД — RNS). Россия должна до 2 августа контролируемым способом уничтожить свои ракеты SSC-8, которые нарушают договор, — заявил Столтенберг.

В противном случае глава альянса пообещал дать «оборонительный» и «скоординированный» ответ.

Он добавил, что НАТО не хочет продолжать гонку вооружений и не собирается развертывать в Европе новые ракеты с ядерными боеголовками. При этом он призвал европейские страны проверить свои системы ПРО на эффективность.

18 июня Госдума приняла законопроект «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности». За принятие федерального закона проголосовали 417 депутатов из 418, один воздержался.

США и СССР заключили ДРСМД в 1987 году. Договор накладывает запрет на баллистические ракеты и крылатые ракеты наземного базирования с радиусом от 500 км до 5,5 тыс. км. Ранее Москва и Вашингтон неоднократно обвиняли друг друга в нарушении условий договора.