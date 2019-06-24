Новое снайперское оружие создадут в России

Гендиректор компании «Промтехнология» Владимир Злобин заявил, что разработчик высокоточной винтовки ORSIS Т-5000 ведет опытно-конструкторские работы по созданию нового снайперского оружия.

«В рамках гособоронзаказа «Промтехнология» поставляла и поставляет снайперские винтовки, разработанные в рамках проекта «Точность» для ФСО. В прошлом году была отгружена партия в Росгвардию. Могу сказать, что в этом году заказ на эти винтовки от наших силовых структур существенно вырос по сравнению с прошлым. Ожидаем до конца года новые контракты. Более того, у нас идут новые опытно-конструкторские работы по снайперскому оружию, но про них я не буду рассказывать подробно», — сказал Злобин РИА «Новости».

Винтовка ORSIS Т-5000 (снайперский комплекс «Точность») — разработка оружейного завода «Промтехнология». Данное орудие позволяет поразить цель в любое время суток и при любых погодных условиях без предварительной пристрелки на дистанции до 1,5 км.

Ранее сообщалось, что данные винтовки получил спецназ Росгвардии.