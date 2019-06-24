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«Алмаз-Антей» впервые покажет на «Армии-2019» новинки из сферы ПВО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: РИА Новости
На международном военно-техническом форуме «Армия-2019» впервые покажут несколько новых разработок в области зенитных ракетных систем.
Концерн ВКО «Алмаз — Антей», выступающий в качестве официального партнера Международного военно-технического форума «Армия-2019», впервые представит в подмосковной Кубинке несколько новых разработок в области зенитных ракетных систем и комплексов. На форуме будут показаны около 30 натурных образцов военного, двойного и гражданского назначения, при этом более трети из них будут представлены публике впервые.
«Одной из таких новинок станет пусковая установка 9А383Э, придаваемая зенитному ракетному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ "Викинг" для расширения возможностей комплекса по дальности и высоте поражения аэродинамических и баллистических целей», — цитирует РИА Новости пресс-релиз концерна.
Еще одной премьерой «Армии-2019» станет боевая машина из состава ЗРК «Тор-М2», произведенная Брянским автомобильным заводом, в варианте исполнения на специальном корпусном колесном шасси с колесной формулой 8х8.
Помимо этого концерн впервые представит несколько различных натурных образцов радиолокационных станций и комплексов.
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Комментарии
Оружие , Армия , Войска , Алмаз-Антей , РИА Новости
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