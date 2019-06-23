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NI предупредил о риске ядерной войны 

Рамблер + ещё 6 11 минут назад
Фото: © Depositphotos / curraheeshutter
Испытание Индией гиперзвуковой ракеты означает, что она стала на один шаг ближе к началу ядерной войны с Пакистаном, пишет американсоке издание The National Interest. И даже неудачные испытания гиперзвуковой системы HSTDV с использованием ракетной платформы «Агни-1» все равно свидетельствуют о том, что Индия выходит на новый этап в отношениях с соседом.
На стратегическом уровне гиперзвуковое оружие действительно страшно. Гиперзвуковая ракета может доставить ядерную боеголовку быстрее, чем баллистическая. Гиперзвуковая ракета, вооруженная обычной боеголовкой, способна уничтожить ядерные ракеты противника при первом ударе, но без необходимости прибегать к ядерному оружию.
В отличие от США, России и Китая, стран, которые отделяют друг от друга тысячи миль океана, расстояние между Нью-Дели и Исламабадом составляет чуть более 400 миль (примерно 650 километров), поэтому ракета сможет долететь до цели за считанные минуты несколько минут. А знание того, что Индия обладает гиперзвуковым оружием, может загнать Пакистан в ловушку «используй его или потеряй» в отношении ядерного оружия.
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Оружие , Армия , Войска , Индия , Пакистан
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