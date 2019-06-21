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На «Армии-2019» представят перспективные образцы вооружения 

RT на русском 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Корпорация «Уралвагонзавод» продемонстрирует военным специалистам перспективные образцы вооружения на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
«Некоторые перспективные образцы вооружения (перечень засекречен. — RT) в действии продемонстрируют военным специалистам на закрытых показах», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы компании.
При этом в корпорации сообщили, что «танки Т-72Б3, БМП-1АМ, двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-10ПМ и другая техника будет доступна всем».
«Они покажут свою мощь на открытом динамическом показе», — добавили в пресс-службе.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что модернизацию противоракетной обороны (ПРО) Москвы планируется завершить к 2022 году.
Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал это заявление Шойгу
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Оружие , Армия , Сергей Шойгу , Виктор Литовкин , Уралвагонзавод , РИА Новости , ФБА "Экономика сегодня"
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