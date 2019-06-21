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В сбитом Ираном RQ-4 Global Hawk увидели выгоду России 

Lenta.ru + ещё 76 1 час назад
Фото: Sra Tyler Woodward / ZUMA / Globallookpress.com
Сбитый Ираном американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk может пригодиться России и Китаю, пишет The Drive.
Американское издание отмечает, что имеющиеся на борту дрона системы представляют интерес для «Ирана и его друзей», к которым The Drive отнес Россию и Китай.
«Это [RQ-4 Global Hawk] самая совершенная беспилотная система, которая в настоящее время эксплуатируется Военно-воздушными силами [ВВС США] в секретном режиме», — говорится в материале.
RQ-4 Global Hawk был сбит 20 июня в районе Ормузского пролива.
В сентябре 2018 года ВВС США заявили, что крушение RQ-4 Global Hawk, произошедшее в июне 2017 года, вызвано сбоем в работе его навигационной системы.
Высотный стратегический разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk способен развивать скорость до 800 километров в час и совершать полеты на высоте до 19,8 тысячи метров и на расстояние до 24,9 тысячи километров. Продолжительность нахождения аппарата в воздухе составляет 36 часов. Бортовое оборудование RQ-4 Global Hawk включает сенсоры высокой четкости, системы радиоэлектронной борьбы, ретрансляции сигналов и радиоэлектронной разведки.
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Оружие , Армия , В мире , Иран
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