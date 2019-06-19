Франция и Турция показали в Ле-Бурже макеты истребителей 5-го поколения

На открывшемся в понедельник авиасалоне в Ле-Бурже французская компания Dassault Aviation представила полноразмерный макет европейского истребителя пятого поколения NGF (Next generation fighter). Будущий макет своего истребителя показала и Турция , которая может столкнуться с проблемами в закупке F-35 у США из-за приобретения Анкарой российских С-400. Как будут выглядеть самолеты будущего европейских стран, разбиралась «Газета.Ru»

На авиасалоне в Ле-Бурже представлен макет европейского боевого самолета пятого поколения французской компании Dassault Aviation. На презентации присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон и министры обороны Германии , Франции и Испании . Предполагается, что этот истребитель станет основным оружием ВВС Европы в течение двух десятилетий после принятия самолета на вооружение.

Как пишет Defense News, модель унылого серого цвета выглядела некоторым диссонансом на фоне ярко голубого неба в аэропорту Ле-Бурже к северу от французской столицы. Макет не отличается какими-либо характерными особенностями, на которые можно было бы обратить внимание. Конструкция Next generation fighter на этапе презентации стилизована под общую форму перспективного боевого самолета, разве что внешне несколько большего размера и более приплюснутого по форме, чем у состоящих в настоящее время на вооружении истребителей.

Вероятно, это произошло потому, что пока у участников программы нет согласия относительно того, как будет окончательно выглядеть эта грозная боевая машина, поступление на вооружение которой и вовсе ожидается примерно к 2040 году.

На встрече с Эммануэлем Макроном министры обороны Германии Урсула фон дер Ляйен и Франции Флоренс Парли подписали так называемое рамочное соглашение, регулирующее основные правила для совместного проекта, а также соглашение об осуществлении начального этапа исследований. Затем министр обороны Испании Маргарита Роблес поставила свою подпись под документом, который формализует участие в работе над NGF Мадрида

На церемонии присутствовали Эрик Траппье и Дирк Хоук, главы Dassault Aviation и Airbus Defense and Space соответственно. Отраслевой дуэт формирует ядро растущей кооперации соисполнителей в Германии и Франции. Испанские компании также получат часть работы, поскольку Мадрид полностью включен в программу, но эти детали еще предстоит выяснить.

Фон дер Ляйен назвала FCAS «большим шагом вперед для модернизации бундесвера».

«Это также отличный день для укрепления обороноспособности Европейского союза, — добавила она. — Мы впервые инициируем разработку европейской боевой авиационной системы. Тот факт, что Испания присоединяется к нам сегодня, подчеркивает важности этой задачи».

Руководители Dassault и Airbus Defense подписали соглашение о предложении правительствам стран-участниц работать над следующим этапом программы, нацеленным на создание в 2026 году летающего демонстратора.

Консорциум в составе французской группы Safran и германской компании MTU Aero Engines возглавит разработку двигательной установки будущего самолета.

Правительства Франции и Германии ожидают подписания контракта на создание демонстратора двигателя в середине 2019 года. Safran будет играть ведущую роль в разработке и интеграции двигателя и будет отвечать за камеру сгорания, турбину высокого давления и форсажную камеру, а MTU Aero Engines — за компрессоры низкого и высокого давления и турбину низкого давления.

Электронная система управления двигателя будет разработана формируемым совместным предприятием MTU Aero Engines и Safran Electronics & Defense, именуемым Aerospace Embedded Solutions (AES). Самолет будет двухдвигательным.

План действий предполагает, что соглашение по архитектуре перспективного франко-германского самолета будет достигнуто в 2020 году, платформа-демонстратор будет создана в 2025 или 2026 году, и, наконец, заморозив возможность изменений всех остальных тактико-технических требований в 2030 году, выйти на производство боевой машины к 2040 году.

Новый самолет должен прийти на замену истребителям Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale в ВВС Германии и Франции.

Согласно официальному заявлению сторон, FCAS станет многоцелевой боевой воздушной «системой систем» XXI века с использованием искусственного интеллекта и работающей в «боевом облаке» (Combat Cloud) и сети («экосистеме») существующих и перспективных пилотируемых и беспилотных систем, включая различные типы беспилотных летательных аппаратов (Remote Carriers) и управляемого оружия.

Министерство обороны Германии охарактеризовало FCAS как самую крупную и технологически сложную европейскую оборонную программу. Сейчас французская и германская стороны официально именуют перспективный самолет NGF «истребителем шестого поколения».

Как ранее писала «Газета.Ru», к будущему франко-германскому боевому самолету должны быть включены возможности применения ядерного оружия и способность действовать с борта авианосцев. По их мнению, это в наибольшей степени отвечает задаче защиты суверенитета Франции.

Эти два обязательных пункта занимают особое место в тактико-технических требованиях к новой машине. Вместе с тем, по всей видимости, количество задач, возлагаемых на перспективный самолет, в ближайшее время будет только расти. Уникальность отдельных требований к самолету, которые Париж хочет включить в ТТТ, вполне возможно, будут находиться за пределами представлений о тактико-технических характеристиках будущей боевой машины остальных участников проекта.

Уже появились первые сложности, причем с той стороны, с которой их вроде и не ожидали. Концерн MBDA, ведущий европейский производитель управляемого оружия, уже приступил к разработке новой линейки авиационных средств поражения для NGF.

В то же время руководители предприятия заявили, что обеспокоены перспективой появления в Европе двух претендентов на звание истребителя шестого поколения — британского Tempest и упомянутого выше FCAS.

Опасение заключается в том, что создание совместимого оружия для этих боевых машин может стать излишне дорогостоящим усилием, ослабив обороноспособность региона, а не укрепив его, как обещали лидеры ЕС в Ле-Бурже.

Турецкая новинка

Вторым самолетом пятого поколения, представленным в Ле-Бурже, стал турецкий TF-X, или Turkish Fighter-X. Создатели также представили только макет и пояснили, что характеристики будущей боевой машины практически определены. Теперь страна ищет поставщиков оборудования для самолета.

Представители компании Turkish Aerospace Industries особо отметили, что TF-X должен на 65% состоять из отечественных компонентов — это требование военных. Так, турецкая компания Rocketsan уже начала разрабатывать вооружение для истребителя, бортовой электроникой займется также турецкий Aselsan, а кто будет создавать двигатель для TF-X, пока не известно.

По мнению экспертов, показ в Ле-Бурже TF-X должен убедительно продемонстрировать растущие возможности оборонно-промышленного комплекса Турции.

Если доступ Анкары к программе F-35 из-за приобретения российской ЗРС С-400 будет навсегда ограничен, TF-X может быть самой большой надеждой Турции на развитие собственной аэрокосмической промышленной базы. Хотя некоторые специалисты поднимают вопросы о способности Турции на самом деле создать самолет пятого поколения.

На протяжении церемонии презентации TF-X в Ле-Бурже официальные лица компании Turkish Aerospace Industries рассказывали о работе Турции над программой F-35 и в то же время в очередной раз обещали сделать TF-X лучшим истребителем в Европе.

«На F-35 моя компания строит центральную часть фюзеляжа», — заявил президент и главный исполнительный директор TAI Темел Котил, говоря о роли Turkish Aerospace Industries в соисполнителя программы F-35, дополняющего корпорацию Northrop Grumman, который производит большинство деталей этого типа для F-35.

«Таким образом, это означает, что с точки зрения производства у Turkish Aerospace Industries достаточно возможностей, чтобы создать истребитель TF-X», — добавил Темел Котил.

По его мнению, «наша машина — это макет, но в 2023 году будет уже настоящий истребитель, а первый полет состоится в 2025 году, и в 2028 году он будет введен в эксплуатацию».

Рекламный ролик, созданный TAI для демонстрации возможностей TF-X, показал максимальную скорость этого самолета — 2M, максимальный взлетный вес 60 тыс. фунтов и радиус боевого применения в 600 морских миль. В то время как форма фюзеляжа и наклонных хвостов макета выглядела очень похожей на F-35, TF-X, похоже, имеет более узкий корпус, чем F-35 Joint Strike Fighter, и будет оснащен двумя двигателями с 20 тыс. фунтами тяги.