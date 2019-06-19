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Западные читатели оценили перехват российским Су-27 американского B-52 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Виталий Аньков
Издание Daily Mail написало о перехвате российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
По мнению многих пользователей, действия российского истребителя были полностью оправданны, так как в подобной ситуации то же самое сделали бы военные любой другой страны.
"Нельзя упрекать Россию за это, если бы их бомбардировщик подошел так близко к нашему воздушному пространству, то, как вы думаете, что бы произошло", — написал пользователь don.dixon.
"Скучно патрулировать небеса. Русские и американцы все время играют в опасные игры, чтобы развеять скуку", — предположил пользователь Onewhoknows.
"Веселые шутки для обеих сторон. Просто держат друг друга в напряжении абсолютно без всякой злобы. Экипажи с удовольствием поделились бы друг с другом пивом в своих странах", — заметил пользователь Eryops.
"Боже мой, как смеют русские делать то, что делают западные военные!", — сыронизировал пользователь jmb952381.
"B-52 — абсолютный "динозавр" и самая большая и медленная цель в небе. Это лучшее, что могут предложить США", — отметил пользователь Roarke.
Как сообщили ранее в Национальном центре управления обороной, американские самолеты приближались к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей. Отмечается, что бомбардировщики не нарушали границ. Российские самолеты выполнили перехват в соответствии с международными правилами.
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Комментарии2
Оружие , Армия , Интернет
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