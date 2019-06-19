Западные читатели оценили перехват российским Су-27 американского B-52

Издание Daily Mail написало о перехвате российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.

По мнению многих пользователей, действия российского истребителя были полностью оправданны, так как в подобной ситуации то же самое сделали бы военные любой другой страны.

"Нельзя упрекать Россию за это, если бы их бомбардировщик подошел так близко к нашему воздушному пространству, то, как вы думаете, что бы произошло", — написал пользователь don.dixon.

"Скучно патрулировать небеса. Русские и американцы все время играют в опасные игры, чтобы развеять скуку", — предположил пользователь Onewhoknows.

"Веселые шутки для обеих сторон. Просто держат друг друга в напряжении абсолютно без всякой злобы. Экипажи с удовольствием поделились бы друг с другом пивом в своих странах", — заметил пользователь Eryops.

"Боже мой, как смеют русские делать то, что делают западные военные!", — сыронизировал пользователь jmb952381.

"B-52 — абсолютный "динозавр" и самая большая и медленная цель в небе. Это лучшее, что могут предложить США", — отметил пользователь Roarke.

Как сообщили ранее в Национальном центре управления обороной, американские самолеты приближались к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей. Отмечается, что бомбардировщики не нарушали границ. Российские самолеты выполнили перехват в соответствии с международными правилами.