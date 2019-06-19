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В Минобороны рассказали о преимуществах вооружения Су-57 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
Все самолёты Су-57 вооружат средствами поражения, превосходящими по своим характеристикам иностранные аналоги, рассказал газете "Красная Звезда" начальник Главного управления вооружения Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.
"На недавнем майском совещании в Сочи по вопросам развития Вооружённых Сил и оборонно-промышленного комплекса глава государства поставил задачу к 2028 году полностью перевооружить три авиационных полка Воздушно-космических сил на перспективные авиационные комплексы пятого поколения Су-57. Самолёты этого типа, которые оборонной промышленности предстоит в ближайшие годы серийно поставлять в ВКС, планируется оснастить новейшими средствами поражения", — рассказал Гуляев.
Он сообщил, что "все самолёты Су-57 будут вооружены современными авиационными средствами поражения, превосходящими по своим характеристикам иностранные аналоги". В Минобороны РФ сейчас завершаются государственные испытания этого многофункционального авиационного комплекса, добавил Гуляев.
Кроме того, Вооружённые силы РФ получат комплекты авиационных средств поражения, а также средства наземного обслуживания и обеспечения полётов. Гуляев уточнил, что на поставки большой части этого оборудования уже заключены государственные контракты.
Гуляев также отметил, что уже в следующем году часть изделий предъявят на государственные испытания и поступят в производство. Ряд вооружений успешно испытан, в том числе в Сирии, и сейчас производства подготавливаются к их серийному выпуску.
"Надо сказать, что с момента появления Су-57 многие зарубежные эксперты уже оценили уникальные возможности российского самолёта, по которым он превосходит раскрученные западные аналоги", — заключил Гуляев.
Ранее в рамках совещания с руководителями российских оборонных предприятий президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости к 2028 году полностью перевооружить три авиационных полка ВКС РФ перспективными комплексами Су-57. Он выразил надежду, что в ближайшее время будет заключен контракт на поставку 76 новейших истребителей Су-57.
Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Как сообщал ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена ВКС РФ в 2019 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
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Оружие , Армия , Юрий Слюсарь , Владимир Путин , Министерство обороны , ОАК , Сочи
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