Волкер велел Украине покупать оружие у США

США с 2014 года оказали Украине военную помощь на 1,5 млрд долларов, передает ТАСС.

В сенатском комитете США по иностранным делам Волкер выразил мнение, что Украина должна отвечать американской стороне «взаимностью», например, приобретать у США военную технику.

По словам Волкера, у Киева уже есть такие планы, хотя конкретные виды вооружений, которые собирается купить Украина, названы не были. Также он не пояснил, откуда Киев возьмет деньги на американское оружие.

Как заявил спецпредставитель США, приоритетными являются поставки антиснайперских систем, противотанковых ракет «Джавелин», систем ПВО и «прибрежной обороны».