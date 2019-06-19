Какое новейшее оружие получит российская армия в ближайшие годы

Армия и флот России в скором времени получат военные системы, не имеющие аналогов в мире. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, в войска будет поставлено оружие, основанное на гиперзвуковых и лазерных технологиях. В настоящее время в процессе опытной эксплуатации находятся авиационный комплекс «Кинжал» и лазерная система «Пересвет». До конца года на боевое дежурство поступит первое соединение РВСН , вооружённое неуязвимыми для ПРО блоками «Авангард». Эксперты утверждают, что гиперзвуковое и лазерное оружие даёт российской армии неоспоримое преимущество перед высокотехнологичным противником.

В ближайшие годы российская армия будет обеспечена оружием, не имеющим аналогов в мире. Об рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу , открывая научно-практическую конференцию с руководящим составом Вооружённых сил.

«В ближайшей перспективе армия и флот получат совершенно новое, не имеющее аналогов оружие, основанное на технологиях гиперзвука и лазерной энергии. Первые его образцы уже поставлены на опытно-боевое дежурство», — сообщил Шойгу.

Также он отметил значимость командно-разведывательной ударной системы «Стрелец», которая позволяет поражать цели «практически в реальном масштабе времени, через 8—12 минут после их обнаружения».

Как пояснил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов , речь идёт об автоматизированной системе управления боем, которую использует межвидовая группировка войск.

«Стрелец» — новейшая платформа огневого поражения. Его аналогами являются разведывательно-ударные комплексы (РУК), которые использовались в нашей армии с 1960-х годов. «Стрелец» объединяет в единое звено пехотинцев в экипировке «Ратник», боевую авиацию и артиллерию. Команды отдаются из наземного пункта», — уточнил Кнутов.

Сергей Шойгу также подчеркнул, что «с поступлением высокотехнологичного вооружения и военной техники должны совершенствоваться формы применения и способы действий войск». По словам министра обороны, «современные войны требуют новых подходов».

«Мы обогнали наших конкурентов»

В государственной программе вооружений на 2018—2027 годы делается акцент на поставку военной техники нового поколения. Наибольших успехов РФ достигла в сфере военного гиперзвука. На сегодняшний день Россия — единственная в мире страна, которая серийно производит гиперзвуковое оружие.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019), президент РФ Владимир Путин заявил, что разработка гиперзвукового оружия позволила значительно усилить обороноспособность страны.

«У нас наши новейшие системы такие, что гарантированно обеспечат безопасность России на достаточно длительную историческую перспективу. Я имею в виду то, что мы сделали значительный шаг вперёд, и надо прямо сказать: мы обогнали наших конкурентов в этом смысле по созданию систем гипероружия», — сказал Путин.

С 2017 года на опытно-боевом дежурстве ВКС России находится высокоточный гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс (ГАРК) Х-47М2 «Кинжал». Крейсерская скорость боеприпаса составляет 2 Маха, но на финальном участке он разгоняется до 10 Махов. Ракета может преодолеть до 2 тыс. км.

«Кинжал» предназначен для поражения крупных надводных и наземных целей. Как полагают эксперты, Х-47М2 был создан на основе баллистической ракеты наземного оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Масса ракеты составляет 3,8 т, боевой части — около 500 кг.

На текущий момент носителем «Кинжала» является модифицированный истребитель-перехватчик МиГ-31. Самолёт разгоняет Х-47М2, потом ракета сбрасывает хвостовой обтекатель и включается двигатель. На цель боеприпас заходит под высоким углом, значительно затрудняя перехват средствами ПРО.

«При этом ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающей скорость звука в десять раз, ещё и осуществляет маневрирование на всех участках траектории полёта, что позволяет ей также гарантированно преодолевать все существующие и, я думаю, перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны», — описал возможности «Кинжала» Владимир Путин 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию.

Выбор МиГ-31 обоснован выдающимися возможностями истребителя. Самолёт может разгоняться до 2,8 Маха, доставляя ракету в точку сброса за несколько минут. Ожидается, что носителями ГАРК также могут стать бомбардировщик Ту-22М3М, бомбардировщик Су-34, истребитель пятого поколения Су-57.

«Вывести из строя авианосец»

Согласно планами Минобороны РФ , до конца 2019 года на боевое дежурство заступит первое соединение РВСН, оснащённое гиперзвуковым комплексом «Авангард». Новейшее оружие получит полк 13-й ракетной дивизии РВСН (Домбаровский, Оренбургская область).

Комплекс будет устанавливаться на межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) УР-100Н УТТХ «Стилет» (РС-18А). Но в будущем носителем «Авангарда» станет новейшая баллистическая ракета шахтного базирования РС-28 «Сармат». МБР нового поколения сможет разгонять до гиперзвуковой скорости три таких блока.

По словам Владимира Путина, «Авангард» неуязвим «для сегодняшних и для перспективных средств ПВО и ПРО вероятного противника». На отдельных участках блок способен развивать скорость до 27 Махов. При этом комплекс маневрирует и управляется. Температура на поверхности «Авангарда» достигает 1900—2000°C. Несмотря на облако плазмы в момент полёта, комплекс может принимать радиосигнал.

Для нужд Военно-морского флота «НПО машиностроения» (Реутов) создаёт морскую ракету 3M22 «Циркон». Боеприпас будет стоять на вооружении крейсеров, фрегатов и подводных лодок. Дальность ракеты составляет свыше 1 тыс. км, скорость — до 9 Махов.

«Ракета получила гиперзвуковой прямоточный двигатель. Это огромное достижение нашего оборонно-промышленного комплекса. «Циркон» станет важнейшим оружием сдерживания ВМС потенциального противника. У 3M22 невероятная разрушительная мощь: одна-две ракеты способны вывести из строя авианосец», — отметил Юрий Кнутов.

После выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) отечественный ОПК приступил к созданию ракеты наземного базирования дальностью свыше 500 км. Как предполагает Кнутов, разработка нового боеприпаса происходит на основе «Циркона».

В рамках оборонительной стратегии

Помимо гиперзвуковых вооружений, Россия располагает лазерным комплексом «Пересвет», который относится к оружию, основанному на так называемых новых физических принципах. В мае Владимир Путин подчёркивал, что именно такие вооружения будут определять боевой потенциал российских ВС на протяжении почти всего XXI века.

В настоящее время «Пересвет» стоит на опытно-боевом дежурстве. По информации Минобороны РФ, для его эксплуатации «подготовлена необходимая инфраструктура, включая помещения для техники и дежурных смен».

Официально назначение лазерного комплекса не раскрывается. В экспертной среде принято считать, что «Пересвет» выполняет функции противовоздушной и противоракетной обороны.

«Лазерный луч «Пересвета» способен повреждать любую электронную аппаратуру, защищая прикрываемый район от средств воздушно-космического нападения. Преимущества комплекса в том, что луч поражает цель мгновенно, при этом стоимость одного выстрела минимальна. Недостатком «Пересвета» является громоздкость, слабая мобильность. Однако я уверен, что эксплуатация в войсках позволит усовершенствовать это оружие для последующей постановки на боевое дежурство», — подчеркнул Кнутов.

В комментарии RT полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что гиперзвуковое и лазерное оружие даёт российской армии преимущество перед высокотехнологичным противником.