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Конструктор раскрыл возможности С-500 

Lenta.ru + ещё 12 48 минут назад
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Перспективный российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 «Прометей» способен бороться с баллистическими целями всех типов, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора по научно-техническому развитию — первый заместитель генерального конструктора концерна «Алмаз-Антей» Сергей Друзин.
«У С-500 расширен типаж целей. Система может применяться и для борьбы с баллистическими целями всех типов. Это потребовало как увеличения энергопотенциала локационных средств, так и создания новых ракет, которые могут работать за пределами атмосферы, где невозможно аэродинамическое управление», — сказал специалист.
Друзин отметил, что основу локационных средств С-500 «Прометей» составляют локаторы, построенные на основе активных фазированных решеток, в которых отсутствует передающее устройство — сигнал формируется самой антенной.
«В ее составе имеются относительно небольшие по мощности усилители, которые специальным образом фазируются. Вместо электровакуумных приборов с напряжениями 30-40 киловольт используются приборы с напряжением не более 27 вольт. Это конструктивно существенно упрощает задачу. Это положительно влияет на надежность, а также на безопасность эксплуатации», — уточнил конструктор.
В мае сообщалось, что ЗРК С-500 «Прометей» требуют защиты комплексами малой и средней дальности, в частности, «Буками», «Торами» и «Панцирь-С».
В апреле заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Юрий Грехов заявил, что разработка С-500 «Прометей» и ряда перспективных радиолокационных станций близится к завершению.
Согласно имеющимся данным, С-500 «Прометей» отличается радиусом поражения 600 километров, способен обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических целей, передвигающихся со скоростью до семи километров в секунду, и сможет перехватывать боевые блоки на гиперзвуковых скоростях.
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Оружие , Армия , Алмаз-Антей , РИА Новости
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