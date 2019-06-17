Представлен облик европейского истребителя будущего 

Полноразмерный макет новейшего истребителя пятого поколения NGF (Next Generation Fighter), разрабатываемого под руководством компании Dassault Aviation, продемонстрирован в первый день 53-го Парижского авиационно-космического салона в пригороде Ле-Бурже.
Фото и Видео макета истребителя опубликованы посетителями авиасалона в соцсетях.
And here it is, the @Dassault_OnAir @AirbusDefence Next-Generation Fighter component of the #FCAS/#SCAF project… pic.twitter.com/cOOYvxj5z3— Gareth Jennings (@GarethJennings3) 17 июня 2019 г.
And here is the big talk of the show— #FCAS/#SCAF #PAS2019 pic.twitter.com/26fj1s6z57— Charles Forrester (@securitysplat) 17 июня 2019 г.
Et voilà le fameux #SCAF#Reveal #PAS19 pic.twitter.com/sSpS2Lz9sm— Marine Binet (@Marine_Binet) 17 июня 2019 г.
Ранее источник в компании Dassault Aviation говорил, что на авиасалоне впервые детально продемонстрируют кабину пилота истребителя, а также его вооружение, в том числе два новых образца производства европейского концерна MBDA, разрабатываемые по программе NGF: сверхзвуковую крылатую ракету и крылатую ракету воздушного базирования большой дальности.
По слова источника, NGF в перспективе может заменить многоцелевые истребители Rafale, также разработанные Dassault Aviation и состоящие на вооружении ВВС Франции, передает ТАСС.
Источник также отметил, что NGF является составной частью проекта по созданию европейского истребителя пятого поколения FCAS (Future Combat Air System), в разработке которого также принимают участие Германия и Испания.
Парижский авиационно-космический салон прохоит в Ле-Бурже с 17 по 23 июня.