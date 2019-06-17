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Представлен облик европейского истребителя будущего 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Twitter
Полноразмерный макет новейшего истребителя пятого поколения NGF (Next Generation Fighter), разрабатываемого под руководством компании Dassault Aviation, продемонстрирован в первый день 53-го Парижского авиационно-космического салона в пригороде Ле-Бурже.
Фото и Видео макета истребителя опубликованы посетителями авиасалона в соцсетях.
Ранее источник в компании Dassault Aviation говорил, что на авиасалоне впервые детально продемонстрируют кабину пилота истребителя, а также его вооружение, в том числе два новых образца производства европейского концерна MBDA, разрабатываемые по программе NGF: сверхзвуковую крылатую ракету и крылатую ракету воздушного базирования большой дальности.
По слова источника, NGF в перспективе может заменить многоцелевые истребители Rafale, также разработанные Dassault Aviation и состоящие на вооружении ВВС Франции, передает ТАСС.
Источник также отметил, что NGF является составной частью проекта по созданию европейского истребителя пятого поколения FCAS (Future Combat Air System), в разработке которого также принимают участие Германия и Испания.
Парижский авиационно-космический салон прохоит в Ле-Бурже с 17 по 23 июня.
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Комментарии
Оружие , Армия , ИТАР-ТАСС , Ле-Бурже
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