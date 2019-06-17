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Проверен в Сирии: чем «Ночной суперохотник» удивит противника 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Российские военные эксперты провели испытания новейшего боевого вертолёта Ми-28НМ «Ночной суперохотник» в высокогорной и пустынной местности в Сирии, сообщают «Известия». Боевая машина, оборудованная уникальным радаром, поступит на вооружение отечественных специалистов.
По данным издания «Ночной суперохотник» проходил проверку в Сирии с января 2019 года. По результатам испытаний специалисты сделали заключение, что новейший российский вертолёт сдал экзамен на профпригодность и может поступать на вооружение отечественных военных лётчиков. Планируется, что до 2028 года в ВКС РФ поступит около 100 таких машин.
Военные эксперты уверяют, что главное преимущество Ми-28НМ — уникальная радиолокационная станция Но25Э в виде шара, которая установлена над несущим винтом вертолёта. Такое расположение радара даёт возможность пилотам получать изображение местности, прячась в неровностях рельефа, оставаясь невидимым для противника и имея возможность атаковать из засады.
«Ночной суперохотник» вооружён противотанковыми управляемыми ракетами, тридцатимиллиметровой автоматической пушкой, способен нести дальнобойную ракету «Атака». При этом вертолёт оснащён лазерной станцией подавления, защищающей от нападения.
«Вооружение таких машин позволяет уничтожать широкий спектр целей: бронетехнику, ДОТы, военные и инфраструктурные объекты, а также вертолеты противника», — отмечает бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО, Герой России генерал-лейтенант Валерий Горбенко.
Специалисты подчёркивают, что Ми-28НМ получил новые конструктивные решения, которые гарантируют бесперебойное функционирование не только в местности с умеренным климатом, но и в районах с высокой температурой в пустынных районах и районах высокогорья, что и было доказано на практике в Сирии.
Комментарии1
Оружие , Армия , Валерий Горбенко , газета "Известия" , Сирия
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