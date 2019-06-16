Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ в рамках летной подготовки экипажей ВКС России.

На кадрах можно увидеть процесс взлета, дозаправки и посадки одного из истребителей.

Отмечается, что дозаправка выполнялась воздушным танкером Ил-78 на высоте 5-6 тысяч метров на скорости около 600 километров в час. Полеты проходили на базе Липецкого авиацентра.