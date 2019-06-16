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Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ 

РИА Новости + ещё 1 55 минут назад
Фото: ТАСС
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ в рамках летной подготовки экипажей ВКС России.
На кадрах можно увидеть процесс взлета, дозаправки и посадки одного из истребителей.
Отмечается, что дозаправка выполнялась воздушным танкером Ил-78 на высоте 5-6 тысяч метров на скорости около 600 километров в час. Полеты проходили на базе Липецкого авиацентра.
Как ранее отметили в Минобороны, воздушная заправка топливом — необходимый элемент подготовки летчиков дальней авиации, позволяющий значительно увеличить боевой радиус действия и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования.
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Оружие , Армия , Войска , Министерство обороны , ТК "Звезда"
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