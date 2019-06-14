Китай оказался участником производства F-35

Британская компания Exeption PCB, которая производит печатные платы для истребителей F-35, с 2013 года принадлежит китайской компании Shenzhen Fastprint, на это обратили внимание британские СМИ.

Телеканал Sky News поднял вопрос о допустимости использования электронных компонентов, которые произведены дочерним предприятием китайской компании, передает ТАСС.

В министерстве обороны страны каналу пояснили, что использование Еxception PCB в цепочке компаний, поставляющих компоненты для истребителей «не создает рисков».

Фирма занимается производством пустых печатных плат, которые закупает американская GE Aviation — поставщик Lockheed Martin, выпускающий F-35.

В Lockheed Martin отметили, что не в курсе о наличии подконтрольных китайскому бизнесу фирм-поставщиков для F-35. В GE Aviation отметили, что Еxception PCB не имеет доступа к секретным данным об истребителе и не может внедрить в свою продукцию компоненты, которые могут быть использованы для промышленного шпионажа или диверсий.

Напомним, министерство торговли США внесло Huawei в черный список, после этого сотрудничество с китайской корпорацией приостановили Google, Intel, Broadcom и другие IT-компании.