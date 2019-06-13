США пригрозили Индии из-за покупки российских С-400

"Относительно С-400 обеспокоенность заключается в том, что фактически это может ограничить возможность Индии по оперативной совместимости (с американскими вооружениями — ред.) В какой-то момент необходимо сделать стратегический выбор относительно партнерства, стратегический выбор относительно того, какие системы вооружений и платформы страна будет внедрять", — заявила Уэллс, выступая в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса.

По ее словам, вопрос о введении санкций против Индии в случае приобретения С-400 "подлежит рассмотрению", и США продолжают "обсуждать, как помочь Индии" не покупать С-400.

США отговаривают иностранных покупателей от приобретения С-400, в противном случае грозя санкциями.