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США пригрозили Индии из-за покупки российских С-400 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Приобретение Индией российских ЗРК С-400 может помешать оборонному взаимодействию Нью-Дели с США, заявила первый зампомощника госсекретаря по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.
"Относительно С-400 обеспокоенность заключается в том, что фактически это может ограничить возможность Индии по оперативной совместимости (с американскими вооружениями — ред.) В какой-то момент необходимо сделать стратегический выбор относительно партнерства, стратегический выбор относительно того, какие системы вооружений и платформы страна будет внедрять", — заявила Уэллс, выступая в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса.
По ее словам, вопрос о введении санкций против Индии в случае приобретения С-400 "подлежит рассмотрению", и США продолжают "обсуждать, как помочь Индии" не покупать С-400.
США отговаривают иностранных покупателей от приобретения С-400, в противном случае грозя санкциями.
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Комментарии2
Оружие , Армия , Элис Уэллс , Индия , Нью-Дели , США
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