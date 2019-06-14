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США отправили в Турцию истребители 

Российская Газета + ещё 1 47 минут назад
Фото: U.S. Air Force/ Wikimedia.org
На аэродром Конье в Турции прилетели истребители F-15 Strike Eagle из 48-го авиакрыла ВВС США, базирующегося на британской авиабазе Лейкенхит.
Американская авиация примет участие в учениях ВВС НАТО "Анатолийский орел 2019". Маневры призваны повысить способность союзников и партнеров альянса эффективно реагировать на региональные кризисы и укрепить собственную безопасность, пишет Defence Blog со ссылкой на сообщение Пентагона.
Издание отмечает, что развертывание американских истребителей происходит на фоне ухудшения отношений между США и Турцией из-за покупки последней российских зенитных комплексов С-400. Нанануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вопрос с поставками зенитных систем "закрыт окончательно".
— Турция уже купила С-400, это завершенное дело, — сказал турецкий лидер. По его словам, С-400 прибудут в июле.
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Оружие , Армия , Ближний Восток , Войска , США , Пентагон , НАТО , Турция
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