Stern (Германия): запуск ракеты ПРС-1М — путинская противоракетная оборона станет еще быстрее

Stern (Германия) . России прошел пробный запуск новой противоракеты ПРС-1М. Гиперзвуковые ракеты — это ответ Москвы на создание противоракетного щита США . В 2002 году США вышли из договора по ПРО, запрещающего подобный щит. Официально считалось, что он должен отражать иранские ракеты, но на самом деле он предназначался для русских стратегических ракет, сообщает

Неуемная гонка вооружений великих держав продолжается. В настоящий момент Россия, судя по всему, несколько вырвалась вперед в области супербыстрых ракет, их еще называют гиперзвуковым оружием.

Поэтому Кремль не упускает ни одного шанса, чтобы продемонстрировать мощь этих систем. Вот и теперь телевидение показало запуск одной из новых ракет. «Подразделениями российской противоракетной обороны на казахстанском полигоне Сары-Шаган успешно произведен очередной пробный запуск новой российской противоракеты», — сообщило министерство обороны

Как заявил заместитель командира отряда противоракетной обороны Владимир Сергиенко , противоракета поразила намеченную цель. Название ракеты указано не было, но эксперты предполагают, что на видео показан запуск ракеты ПРС-1М, которую уже ранее испытывали на том же полигоне. Эти ракеты относятся к классу противоракетной системы А-135. Они могут стартовать как из подземной шахты, так и с тягача. ПРС-1М — противоракета, она не предназначена для поражения самолетов или крылатых ракет. Она также не обладает таким широким спектром применения, как российские системы С-400 или С-500.

У ПРС-1М только одна задача: ее создали на случай атомной войны, и она должна будет перехватывать нападающие атомные ракеты США и таким образом защищать Москву и другие важные населенные пункты.

Самая быстрая ракета в мире

ПРС-1М значительно быстрее и боеспособнее, чем ее предшественницы ракеты типа 53Т6. По сведениям портала gazeta.ru, ПРС-1М — самая быстрая ракета в мире, способная развивать скорость в 4 километра в секунду, что соответствует 14,5 тысячам километров в час. Эту скорость ПРС-1М развивает на стадии взлета, а не как гиперзвуковые глайдеры при падении на Землю. Кроме того, дальность и высота ее полета превосходят аналогичные показатели предшествующих моделей в 1,5 раза.

Дальность действия ПРС-1М составляет 350 километров, подлетающие ракеты могут быть перехвачены на высоте в 50 километров. Для того чтобы ракета могла развивать подобную невероятную скорость, для нее была разработана специальная защита от перегрева. Электроника также была разработана заново, чтобы она смогла перенести ускорение, в 300 раз превышающее силу земного притяжения.

ПРС-1М — настоящее оружие Судного дня, оно может быть применено только во время войны, которая уничтожит мир. Чтобы защитить Москву от нападающих американских ракет с ядерными боеголовками, ПРС-1М будет использовать не обычный заряд в осколочной оболочке. Она понесет к цели собственную ядерную боеголовку мощностью в несколько килотонн и взорвет ее на большой высоте. Если будет применена целая группа таких ракет, то последствия для атмосферы будут катастрофическими.

Гонка вооружений после конца договора по ПРО

Гиперзвуковые ракеты — это ответ Москвы на создание американского противоракетного щита. В 2002 году США вышли из договора по ПРО, который запрещал подобный щит. Официально было заявлено, что щит должен отражать иранские ракеты, но на самом деле он был скорее призван нарушить «равновесие страха», нейтрализовав русские стратегические ракеты. В свою очередь Москва попыталась найти средства против очень дорогих американских ракет. Новые гиперзвуковые ракеты из арсенала Кремля настолько стремительны, что они не могут быть перехвачены противоракетами США. Вдобавок ко всему российские ракеты и боеголовки остаются управляемыми даже при таких невероятных скоростях — обычные ракеты на них среагировать не смогут.

Картину дополняют уж совсем экзотические разработки типа «Посейдона» — торпеды Судного дня. И это подводное оружие также быстрее, чем западные торпеды. Его опасность в том, что глубоко у побережья США оно может взорвать водородную бомбу. Это вызовет гигантское цунами, и чудовищная стена воды перекатится от восточного к западному побережью США.

Можно предположить, что двигатель, установленный на ПРС-1М и придающий такое ускорение взлетающей ракете, может быть использован и в другом ракетном оружии.