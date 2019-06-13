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Украину объявили «колонией» для ядерных отходов из США 

Деловая газета «Взгляд» 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
На украинской территории хранятся ядерные отходы из Соединенных Штатов, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции провозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Басурин рассказал, что прежний президент Украины Петр Порошенко в ходе своего правления заключил соглашение с минэнерго США по захоронению ядерных отходов из Соединенных Штатов на территории Сумской области, передает РИА «Новости».
По словам представителя ДНР, Вашингтон выделил на строительство хранилищ для отходов более 100 млн долларов, однако часть средств была «разворована», а на оставшиеся средства построено недостаточное количество таких хранилищ.
Украинская сторона, указал Басурин, не выполнила часть контракта по обеспечению надлежащего хранения ядерных отходов. Так, на части особо важных объектов не были установлены предусмотренные американской стороной стационарные системы радиационного контроля.
В населенных пунктах, расположенных недалеко от мест захоронения отходов, не ведется мониторинг радиационного заражения, отметил он.
«Таким образом, США приравнивают украинцев к лицам третьего сорта и заинтересованы в использовании Украины лишь в качестве сырьевого придатка, а также колонии для захоронения радиационных и химических отходов», — заключил Басурин.
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Комментарии66
Оружие , Украина , Экология , Эдуард Басурин , Петр Порошенко , Минэнерго , РИА Новости , США
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