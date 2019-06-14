Приглашение на «Бал»: ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» показали мощь в Балтийском море

Военнослужащие берегового ракетного соединения Балтийской военно-морской базы уничтожили в акватории отряд боевых кораблей условного противника.

Расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» поразили условные цели в Балтийском море. В рамках мероприятий боевой подготовки военнослужащие ракетного соединения отработали маневры по выходу боевой техники из парка и совершению на ней марша в районы огневых позиций. Там ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» были оперативно развернуты для борьбы с надводными кораблями условного противника, а также защиты морского побережья Калининградской области.

Роль условного неприятеля выполнила группа кораблей Балтийского флота, экипажам которых поставили задачу, нарушить морские коммуникации и нанести ракетный удар по кораблям группировки флота.

Получив указания, боевые расчеты произвели электронные пуски из ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» по отряду кораблей условного противника.

В ходе учения расчеты также были отработали задачи по проверке работоспособности систем ракет, а также выполнение мероприятий по погрузке и выгрузке вооружения ракетных комплексов.