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В Черном море в Крыму взорвали мины времен Войны 

ТК «Звезда» + ещё 4 37 минут назад
Фото: ГУ МЧС РФ по республике Крым
Неразорвавшиеся снаряды Второй Мировой войны были обнаружены дайверами вблизи мыса Киик-Атлама в поселке городского типа Орджоникидзе в Крыму.
Четыре снаряда времен Второй Мировой войны взорвали на дне Черного моря в Крыму в поселке городского типа Орджоникидзе. Как сообщило ГУ МЧС России по республике Крым, неразорвавшиеся мины обнаружили дайверы вблизи мыса Киик-Атлама. Они сообщили о своей находке в службу спасения.
Выехав на место, специалисты-пиротехники определили, что перед ними три мины весом в 1000 кг (АМД — 1000), а также фугасная авиационная бомба немецкого производства весом 500 кг (SD-500). Одна из АМД — 1000 лежала буквально в 100 м от берега на глубине около 13 м.
На операцию по ликвидации зарядов ушло два дня. В ней было задействовано 10 человек личного состава МЧС, две единицы техники и одно плавучее средство. Сотрудники МЧС также провели дополнительно тщательное обследование дна, но других взрывоопасных предметов не обнаружили.
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Оружие , МЧС , Орджоникидзе , Республика Крым
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