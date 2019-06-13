В Черном море в Крыму взорвали мины времен Войны

Четыре снаряда времен Второй Мировой войны взорвали на дне Черного моря в Крыму в поселке городского типа Орджоникидзе. Как сообщило ГУ МЧС России по республике Крым, неразорвавшиеся мины обнаружили дайверы вблизи мыса Киик-Атлама. Они сообщили о своей находке в службу спасения.

Выехав на место, специалисты-пиротехники определили, что перед ними три мины весом в 1000 кг (АМД — 1000), а также фугасная авиационная бомба немецкого производства весом 500 кг (SD-500). Одна из АМД — 1000 лежала буквально в 100 м от берега на глубине около 13 м.

На операцию по ликвидации зарядов ушло два дня. В ней было задействовано 10 человек личного состава МЧС, две единицы техники и одно плавучее средство. Сотрудники МЧС также провели дополнительно тщательное обследование дна, но других взрывоопасных предметов не обнаружили.