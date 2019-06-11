Источник: Минобороны закупит 98 модернизированных вертолетов Ми-28НМ

Министерство обороны России до 2027 года закупит 98 модернизированных разведывательно-ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник", сообщил РИА Новости источник в военном ведомстве.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Минобороны якобы отказалось от закупок Ми-28НМ из-за его высокой цены.

"Минобороны России планирует закупить 98 модернизированных вертолетов Ми-28НМ. Поставки планируется завершить в 2027 году", — сказал источник.

Собеседник агентства отметил, что в обозримой перспективе Минобороны планирует подписать серию масштабных контрактов на закупки военной техники различных типов, которые будут выполняться до конца текущей госпрограммы вооружений (2018-2027 годы).

Разрабатываемый холдингом "Вертолеты России" (тоже входит в "Ростех" ) Ми-28НМ — высокоэффективный всепогодный ударный вертолет нового поколения. Боевая машина способна выполнять широкий спектр задач, в числе которых уничтожение бронетехники, поражение низколетящих малоскоростных воздушных целей, воздушная разведка, а также целеуказание другим вертолетам и самолетам.

Ми-28НМ оснащен вторым комплектом управления, что значительно повышает живучесть машины в случае ранения одного из членов экипажа. Сейчас опытный образец Ми-28НМ проходит государственные испытания перед принятием на вооружение.