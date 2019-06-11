Турецких пилотов, обучавшихся в США, отстранили от полетов на F‐35

Турецкие пилоты, которые ранее проходили обучение на военно-воздушной базе «Люк» в Аризоне полетам на истребителях-бомбардировщиках F-35, отстранены от них. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Пентагона.

Такое решение было принято на фоне переговоров Соединенных Штатов Турции , в ходе которых Вашингтон пытается отговорить Анкару от закупки российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400.

«Министерству известно, что турецкие летчики… не совершают полетов», — сказал официальный представитель Пентагона Майк Эндрюс.

По его словам, в том случае, если Анкара не изменит свою политику, то США продолжат тесно сотрудничать с турецким союзником в свертывании их участия в программе F-35.