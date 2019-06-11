Турецкие пилоты, которые ранее проходили обучение на военно-воздушной базе «Люк» в Аризоне полетам на истребителях-бомбардировщиках F-35, отстранены от них. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Пентагона.
Такое решение было принято на фоне переговоров Соединенных Штатов и Турции, в ходе которых Вашингтон пытается отговорить Анкару от закупки российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400.
«Министерству известно, что турецкие летчики… не совершают полетов», — сказал официальный представитель Пентагона Майк Эндрюс.
По его словам, в том случае, если Анкара не изменит свою политику, то США продолжат тесно сотрудничать с турецким союзником в свертывании их участия в программе F-35.
Ранее журнал Foreign Policy публиковал материал, в котором говорилось, что глава Пентагона Патрик Шанахан уведомил своего турецкого коллегу Хулуси Акару, что обучающиеся в Соединенных Штатах полетам на истребители F-35 пилоты должны покинуть страну до 31 июля.