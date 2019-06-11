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Подлодка ТОФ провела торпедную атаку в Японском море 

Российская Газета + ещё 3 2 часа назад
Фото: Пресс-служба ВВО по ТОФ
Дизельная подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре" Приморской флотилии разрядных сил Тихоокеанского флота провела атаку отряда боевых кораблей условного противника в Японском море. Об этом "РГ" сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.
Подлодку в море искал отряд кораблей в составе флагмана флота Гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг", эскадренного миноносца "Быстрый" и большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" в обеспечении самолетов противолодочной авиации Ту-142 и Ил-38. Но лодка скрытно вошла в район действия надводных кораблей, сумела избежать обнаружения и атаковала отряд четырьмя практическими торпедами.
Действия подводников в ходе проведенного учения признаны успешными.
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Оружие , Николай Воскресенский
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