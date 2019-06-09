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Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей» 

Российская Газета 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Информация о переоснащении ракетного комплекса "Утес" в Крыму новыми дальнобойными и маневренными ракетами привлекла внимание иностранных военных. Американский аналитик издания The National Interest Майкл Пек назвал береговой дивизион — "настоящим убийцей американского флота".
Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря
Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя. После распада Советского Союза он был передан в подчинение Украине и пришел в полный упадок. В 2014 году комплекс был восстановлен и произвел боевые пуски противокорабельных ракет.
— Успешные пуски после ремонтно-восстановительных работ показали готовность комплекса к защите своего сектора крымского побережья. Крейсеры, фрегаты, десантные корабли и ракетные катера — одной ракеты достаточно, чтобы вывести любой корабль из строя, — заявил генеральный конструктор "НПО машиностроения" Александр Леонов.
Отметим, что за счет большой дальности стрельбы стартующие с комплекса "Утес" ракеты могут прикрывать побережье полуострова на 300 километров. Кроме стационарного "Утеса" безопасность Крыма от вторжения с моря гарантируют мобильные ракетные дивизионы "Бастион" и артиллерийские "Бал".
Майкл Пек также отметил, что "для страны с огромной береговой линией, которая охватывает два континента и два океана, береговая оборона является более дешевым решением, чем строительство огромного флота".
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Комментарии
Оружие , Армия , Войска , Майкл Пек , Александр Леонов , Республика Крым
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