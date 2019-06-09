Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

National Interest рассказал о российском «убийце кораблей» в Крыму 

РИА Новости + ещё 4 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Американский журнал The National Interest оценил береговой ракетный комплекс "Утес" шахтного базирования, размещенный в Крыму.
Как отмечает автор статьи Майкл Пек, БРК базировался на полуострове еще в советское время. После распада СССР системы были переданы ВМС Украины, однако, не эксплуатировались и пришли в полный упадок. Боеготовность "Утеса" восстановили в 2016 году. Как пишет The National Interest, это было сделано "успешно и вовремя".
Модернизированные комплексы способны противостоять вторжению морского десанта со стороны Черного моря и "сигнализируют о решимости Москвы удержать Крым", подчеркивает Пек.
По словам автора публикации, противокорабельные ракеты П-35 с турбореактивным двигателем превращают БРК в настоящего "убийцу кораблей". Он обращает внимание на то, что "Утес" могут перевооружить новыми снарядами. Об этом в конце мая заявил гендиректор подмосковного предприятия НПО машиностроения Александр Леонов.
Как считает журналист, для страны с большой протяженностью морских границ усиление береговой обороны является экономически более выгодным решением, нежели строительство огромного флота.
БРК "Утес" разработан НПО машиностроения в Реутове. Дальность поражения целей ракетой П-35 составляет до 450 километров. Системы могут применяться в комплексе с БРК "Бал" и "Бастион".
РИА Новости: последние новости
В Британии на видео показали действие минометного комплекса Mjölner Украинский суд арестовал "Русланы" российской авиакомпании Израильский комплекс Trophy оказался беззащитен перед "Корнетом"
Комментарии
Оружие , Армия , Войска , Майкл Пек , Александр Леонов , The National Interest , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Союз России и Китая перепугал Запад214
Московская жара повторила 20-летний рекорд1
В США рассказали о гениальном авиапроекте СССР24
Захарова назвала «страшную проблему» общества25
ЕС принял решение по новому правительству Молдавии13
Видео
00:43
«Не война!» Адмирал об отдыхе российских моряков на службе
Армия Войска
05:27
Союз России и Китая перепугал Запад
Политика
02:45
«Там удушливый газ»: почему Порошенко не любит Россию
В мире Европа
02:38
Горбачёв опроверг сюжет сериала «Чернобыль»
Общество
01:04
Раскрыты «изюминки» встречи Путина и Си Цзиньпина
Политика
01:53
«Будем сажать»: Зеленский нашел слуг для народа
В мире Статьи
02:35
В отравившем Алибасова средстве нашли нарушение
Шоу-бизнес Общество
00:52
Ким Чен Ын совершил новый жестокий вид казни
В мире Азия
03:48
Разрыв с Россией: Порошенко сделал заявление
В мире Украина
01:01
В Британии показали минометный комплекс Mjölner
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение