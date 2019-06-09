Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Британии на видео показали действие минометного комплекса Mjölner 

Российская Газета 1 час назад
Британская военно-промышленная корпорация BAE Systems показала на видео стрельбу из самоходной минометной системы Mjölner, которая установлена на шасси шведской боевой машины пехоты Strf 90. Калибр системы — 120 миллиметров.
Как сообщается в информации на сайте компании, минометную систему разработало шведское подразделение BAE Systems Hägglunds. Она в состоянии вести разрушительный огонь по любой боевой технике, как колесной, так и гусеничной. Кроме того, Mjölner может увеличивать огневую мощь на конкретных участках.
Mjölner — это турель с двумя гладкоствольными стволами диаметром 120 миллиметров. Система может поворачиваться по горизонтали до 60 градусов, угол возвышения ствола от 45 до 85 градусов помогает достигать цели в широком диапазоне. Mjölner в состоянии сделать четыре выстрела менее чем за десять секунд.
Mjölner в переводе со скандинавской мифологии — молот бога Тора. Молот — очень грозное оружие и всегда поражает цель.
Российская Газета: последние новости
Хватка крепка: генерал рассказал о возможностях системы "Мертвая рука" Украинский суд арестовал "Русланы" российской авиакомпании Израильский комплекс Trophy оказался беззащитен перед "Корнетом"
Комментарии
Оружие , Армия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не война!» Адмирал об отдыхе российских моряков на службе75
Аукнулся Крым? День России пройдет без Макаревича485
Додон запросил помощь у мирового сообщества32
Разрыв с Россией: Порошенко сделал заявление7
В Москве «заминировали» храм, мавзолей и телебашню2
Видео
00:43
«Не война!» Адмирал об отдыхе российских моряков на службе
Армия Войска
00:52
Ким Чен Ын скормил провинившегося генерала пираньям
В мире Азия
01:01
В Британии показали минометный комплекс Mjölner
Оружие Армия
02:15
Аукнулся Крым? День России пройдет без Макаревича
Общество Статьи
00:46
Невзоров выступил на подтанцовках у Шнурова
Шоу-бизнес
00:17
«Это плевок в лицо»
Общество
04:13
Додон запросил помощь у мирового сообщества
В мире
02:35
Врачи сделали заявление по состоянию Алибасова
Шоу-бизнес
01:13
Кризис в Молдавии: у Додона отобрали полномочия
В мире
00:58
«Я — артист! А ты бездарный КВНщик»
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть