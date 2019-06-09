В Британии показали минометный комплекс Mjölner

В Британии на видео показали действие минометного комплекса Mjölner

Британская военно-промышленная корпорация BAE Systems показала на видео стрельбу из самоходной минометной системы Mjölner, которая установлена на шасси шведской боевой машины пехоты Strf 90. Калибр системы — 120 миллиметров.

Как сообщается в информации на сайте компании, минометную систему разработало шведское подразделение BAE Systems Hägglunds. Она в состоянии вести разрушительный огонь по любой боевой технике, как колесной, так и гусеничной. Кроме того, Mjölner может увеличивать огневую мощь на конкретных участках.

Mjölner — это турель с двумя гладкоствольными стволами диаметром 120 миллиметров. Система может поворачиваться по горизонтали до 60 градусов, угол возвышения ствола от 45 до 85 градусов помогает достигать цели в широком диапазоне. Mjölner в состоянии сделать четыре выстрела менее чем за десять секунд.

Mjölner в переводе со скандинавской мифологии — молот бога Тора. Молот — очень грозное оружие и всегда поражает цель.