Украинский суд арестовал «Русланы» российской авиакомпании

В рамках производства по ст. 281 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей или иные тяжкие последствия) суд наложил арест на самолеты Ан-124-100 принадлежащие авиакомпаниям "Волга-Днепр" и Volga Dnepr Airlines. Эксплуатация указанных воздушных судов запрещена.

"Любым третьим лицам запрещено осуществление любых действий, направленных на посадку, взлет указанных воздушных судов, — подчеркивают в юрфирме. — Арест имущества допускается в целях обеспечения сохранности вещественных доказательств и возмещения ущерба, причиненного в результате преступления".