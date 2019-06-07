Подольский районный суд Киева по ходатайству Главного управления Национальной полиции Украины арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр". Соответствующее судебное решение принято 28 мая, сообщает пресс-служба представляющей интересы ГП "Антонов" международной юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".
В рамках производства по ст. 281 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей или иные тяжкие последствия) суд наложил арест на самолеты Ан-124-100 принадлежащие авиакомпаниям "Волга-Днепр" и Volga Dnepr Airlines. Эксплуатация указанных воздушных судов запрещена.
"Любым третьим лицам запрещено осуществление любых действий, направленных на посадку, взлет указанных воздушных судов, — подчеркивают в юрфирме. — Арест имущества допускается в целях обеспечения сохранности вещественных доказательств и возмещения ущерба, причиненного в результате преступления".
"В результате незаконных действий Росавиации и AMTES GmbH самолетам Ан-124, эксплуатантом которых выступает авиакомпания "Волга-Днепр", в обход ГП "Антонов" была продолжена летная годность, что ставит под угрозу безопасную эксплуатацию данных самолетов", — отмечают юристы.