В США оценили модернизированный дальний бомбардировщик Ту-22М3М

Модернизированный дальний бомбардировщик РФ Ту-22М3М — это неприятный сюрприз для ВМС США , заявили американские журналисты. Там обратили внимание на то, что после обновления у самолета существенно улучшилась навигация и увеличился боевой радиус. При этом российские эксперты называют неприятной новостью для США даже не столько сам факт существования этих бомбардировщиков, а вероятность их размещения в Крыму

Издание The National Interest назвало «неприятным сюрпризом» для Военно-морских сил США дальний бомбардировщик РФ Ту-22М3М. По информации журналистов, модернизированный Ту-22М3М пополнился тремя современными противокорабельными крылатыми ракетами Х-32, которые эффективно поражают цели на берегу. Если до модернизации бомбардировщик летал на расстояния до 7 тыс. км, то теперь его боевой радиус существенно увеличился, а обновленная на 80% авионика заметно улучшила навигацию ракетоносца.

«по сути, ничего удивительного в модернизации бомбардировщика не случилось».

Он отметил, что такие же изменения происходят и с американской техникой. При этом он подчеркнул, что даже небольшое количество таких бомбардировщиков на вооружении у армии изменит расстановку сил на театре военных действий.

«Почему The National Interest пишет, что модернизированные Ту-22М3М стали «неприятным сюрпризом» для ВМС США? Потому что американцы долгое время не проводили модернизации в своей противоракетной обороне на флоте, а сейчас им надо срочно менять подходы, потому что угрозы выросли, а совершенствовать оборонительные системы достаточно сложно», — пояснил сотрудник Центра стратегической конъюнктуры ФАН.

О том, что модернизированный Ту-22М3М станет неприятным сюрпризом для американских ВМС, ранее заявил и другой военный эксперт Юрий Кнутов

Он рассказал RT, что в ближайшие годы география применения бомбардировщика расширится в рамках программы Минобороны по совершенствованию аэродромов и военных баз. Кнутов напомнил, что в конце прошлого года в Крыму завершилось строительство новой взлетно-посадочной полосы на аэродроме «Бельбек», а возможность переброски Ту-22М3М в Крым, по его мнению, является особенно важной.

«В акваторию Черного моря регулярно заходят американские эсминцы. Если ситуация обострится, то размещение бомбардировщиков на полуострове станет неприятным сюрпризом для ВМС США», — пояснил он.

Телеканал «Звезда» 1 июня опубликовал кадры испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М. На ролике запечатлены взлет, полет и посадка самолета. Испытания техники проходили в разных погодных условиях, на различных высотах и скоростях.

Ту-22М3М представляет собой глубокую модернизацию бомбардировщика Ту-22М3. На самолете установлен новый комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования, призванный повысить точность навигации и уровень автоматизации управления.

После обновления упростится и обслуживание машины, а боевой потенциал авиационного комплекса при этом расширится.

Модернизированный бомбардировщик-ракетоносец был представлен в Казани в августе прошлого года, после чего его передали на наземные и летные испытания. Планируется, что российские ВКС получат боевую машину уже в 2021 году.

Как сообщили телеканалу «Звезда» сотрудники ПАО «Туполев» — разработчика самолета — модернизированный бомбардировщик получил штангу топливозаправки.

На сегодняшний день Ту-22М3М проходит летные испытания на Казанском авиационном заводе им. С. П. Горбунова (КАЗ). Его первый полет после обновления состоялся 28 декабря прошлого года. Самолет поднялся на высоту 1,5 км. С весны бомбардировщик совершает полеты на высоте 9 км. Летные испытания главным образом преследуют цель проверить надежность всех бортовых систем и агрегатов.

В марте этого года председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщал, что развернутые в Крыму Ту-22М3 будут модернизированы в течение нескольких лет, это даст возможность поражения систем противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) «в любой точке Европы».

«Радиус боевого действия Ту-22М3, дальность крылатых ракет на его борту позволяют нести боезаряд в любую точку Европы, тем самым поражая любой объект вражеских систем ПРО и ПВО,