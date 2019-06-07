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Пентагон поставил Турции ультиматум по С-400 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 32 минуты назад
Исполняющий обязанности руководителя Пентагона Патрик Шанахан заявил, что США свернут сотрудничество с Турцией по F-35 в случае, если до 31 июля Анкара не откажется от российских С-400.
Шанахан сообщил министру обороны Турции Хулуси Акару, что Анкара может «изменить курс по ракетной системе С-400» до 31 июля, пишет Bloomberg.
«Вместе с угрозой безопасности платформ, таких как F-35, закупки Турцией С-400 будут мешать расширению и поддержке сотрудничества с США и НАТО, приводить к стратегической и экономической чрезмерной зависимости Турции от России, и подрывать очень способную оборонную промышленность Турции и амбициозные цели экономического развития», — цитирует письмо Шанахана турецкому коллеге агентство.
В мае США уже выдвигали Турции ультиматум, потребовав в течение двух недель отказаться от приобретения С-400.
Москва назвала такие требования США к Турции «непозволительными». Позже Эрдоган заявил, что Анкара не собирается отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем. Тогда США решили наказать Турцию.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в войне с С-400 США несут огромные потери.
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Оружие , Армия , Ближний Восток , Войска , США , Патрик Шанахан , Хулуси Акар , Пентагон , НАТО , Деловая газета "Взгляд" , Bloomberg , Анкара , Турция
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