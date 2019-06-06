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Лавров заявил, что Россия должна быть готовой себя защитить 

ТАСС + ещё 1 25 минут назад
Фото: ТАСС
России необходимо быть готовой себя защитить, поскольку действия США не оставляют другого выбора. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью объединенной редакции РБК.
"Я целиком за мир. Я не считаю, что "хочешь мира — готовься к войне" — это правильная фраза, которая нам досталась от древних. Но то, что надо быть готовым себя защитить, — это безусловно", — сказал министр.
"Я не хочу сказать, что нужно говорить о возможности ядерной войны, но каждый руководитель государства, его вооруженные силы обязаны поддерживать свои стратегические ядерные силы в боеспособном состоянии. История последних десятилетий доказала, что иначе свой суверенитет обеспечивать нельзя. Уважение к себе обеспечить, к сожалению, без этого тоже не получается", — сказал Лавров в ответ на реплику журналиста о том, что на российском телевидении появляются сюжеты о возможной ядерной войне с США.
Как отметил Лавров, США решили, "что только они одни могут заказывать порядки и музыку на этой планете". "Это не наш выбор. Началось это очень давно, когда исчез Советский Союз, и нам стало понятно, как США будут обращаться с нашей страной. Когда к власти пришли те, кто это понимание очень остро ощутил, ситуация стала меняться. Это вызывает неприятие у наших американских партнеров", — добавил он.
По мнению главы МИД РФ, пацифизм — "это хорошо", но "пацифизм, который в конкретной ситуации равен пораженчеству, неприемлем".
Лавров указал, что Вашингтон в отличие от Москвы понизил порог применения ядерного оружия. "Во второй половине XX века дважды принимались заявления руководителей СССР и США о недопустимости и неприемлемости ядерной войны. Мы уже почти как девять месяцев предложили американским коллегам сделать это еще раз уже в современных условиях. Они думают", — напомнил руководитель российского внешнеполитического ведомства.
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Комментарии3
Оружие , Армия , Сергей Лавров , МИД
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