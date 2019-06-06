Российский «Корнет» превзошел западный Trophy

Израильский комплекс активной защиты Trophy, которым оснащается бронетехника Армии обороны Израиля и Сухопутных войск США , плохо отражает удар современных российских противотанковых средств, заявил ТАСС на выставке ISDEF 2019 источник в военно-промышленном комплексе Израиля

«Комплекс Trophy показал свою высокую эффективность при отражении одиночных запусков противотанковых ракет и реактивных гранат, в том числе осуществленных с разных направлений. Однако комплекс активной защиты пока еще не приспособлен для противостояния запуску двух или трех противотанковых средств, осуществленных с минимальным интервалом — именно по такому принципу работают новейшие российские системы, например модернизированный комплекс "Корнет" и одноразовые гранатометы», — сказал собеседник.

Источник напомнил, что самоходный противотанковый комплекс «Корнет-ЭМ» способен запускать пару ракет в одном луче с минимальным временным интервалом, а одноразовый гранатомет РПГ-30 оснащен имитатором ракеты, который выпускается сразу перед пуском основного заряда. «Комплексу Trophy еще только предстоит научиться эффективно бороться с противотанковыми средствами, функционирующими по этой схеме», — считает собеседник агентства.

10-я международная выставка вооружений и военной техники ISDEF 2019 проходит в Тель-Авиве (Израиль) с 3 по 6 июня.

В феврале сухопутные войска США показали первые подробные снимки танка M1 Abrams, последняя версия которого (M1A2C или M1A2 SEPv3) получила системы активной защиты Trophy HV (Heavy Vehicle) израильской компании Rafael Advanced Defence Systems. Тогда же в The Drive отметили, что M1A2 SEPv3 остается уязвимым для бронебойных оперенных подкалиберных снарядов, которые могут использоваться российскими танками Т-90МС и Т-14 «Армата».