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Китай произведет первый запуск ракеты «Чанчжэн-11» с морской платформы 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Китай планирует произвести в среду первый запуск твердотопливной ракеты-носителя "Чанчжэн-11" с морской платформы. Как сообщило Национальное космическое управление КНР, она выведет в космос два космических аппарата Bufeng-1A и Bufeng-1B, а также пять коммерческих микроспутников.
Старт состоится около 12:00 по пекинскому времени (07:00 мск) с морской платформы в Желтом море. После запуска вторая ступень ракеты упадет в северной части Тихого океана.
"Ракета и ее полезная нагрузка не включают в себя каких-либо опасных веществ, по этой причине ее обломки не нанесут вреда окружающей среде", — отмечается в сообщении.
К настоящему времени ракеты-носители серии "Чанчжэн-11" произвели шесть успешных запусков.
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Оружие , Армия , Китай
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