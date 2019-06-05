Проектирование российских универсальных кораблей-доков, аналогичных вертолетоносцам типа «Мистраль», начнётся в 2020 году. Первый из них должен быть построен по заказу ВМФ РФ в 2025 году.
Техническое задание на разработку двух кораблей будет готово в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
По данным собеседника агентства, проекты станет готовить одно из российских проектно-конструкторских бюро. В своей работе ему придётся учитывать, что корабль должен будет нести 12-16 вертолётов.
Ранее News.ru сообщал, что глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что России необходим вертолётоносец, но по проекту, отличающемуся от французских «Мистралей». Президент ОСК подчеркнул, что делать собственный вертолётоносец необходимо, потому что это возможность оперативной переброски военной техники.