Замену «Мистралям» начнут проектировать в России

Проектирование российских универсальных кораблей-доков, аналогичных вертолетоносцам типа «Мистраль», начнётся в 2020 году. Первый из них должен быть построен по заказу ВМФ РФ в 2025 году.

Техническое задание на разработку двух кораблей будет готово в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

По данным собеседника агентства, проекты станет готовить одно из российских проектно-конструкторских бюро. В своей работе ему придётся учитывать, что корабль должен будет нести 12-16 вертолётов.