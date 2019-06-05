Когда появится первый российский «Мистраль»

РИА Новости, ссылаясь на неназванный источник, сообщила дату, когда Военно-морской флот (ВМФ) России планирует получить на вооружение первый российский корабль, по техническим характеристикам аналогичный вертолётоносцу французского производства типа «Мистраль». По данным издания, разработкой судна конструкторы займутся в следующем году.

«В 2020 году планируется передать техзадание на разработку универсальных кораблей-доков, аналогичных "Мистралям», отметил собеседник агентства.

По его словам, ВМФ планируется поставить два вертолётоносца, первый из которых будет спущен на воду в 2025 году. Проект судна ещё предстоит выбрать путём конкурсного отбора работ лучших российских конструкторских бюро. Отмечается, что в техзадании указано, что корабль должен иметь возможность нести на себе 12-16 вертолётов.

В 2010 году Россия заключила с Францией соглашение по сборке двух кораблей типа «Мистраль» для нужд отечественного ВМФ. Оба судна были построены, однако в 2014 году возникли трудности с передачей вертолётоносцев из-за санкций Евросоюза и США в связи с ситуацией на Украине.

Россия заявила, что в случае невыполнения обязательств по соглашению будет требовать у французской стороны выплаты неустойки в размере 3 млрд евро. Позже размер требований снизился до 1,15 млрд

В августе 2015 года контракт был разорван. В результате Франция выплатила России неустойку в размере около 950 млн евро, а также вернула установленное на кораблях российское оборудование.

В декабре 2015 года вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что Россия планирует производство «своих „Мистралей“, сообщала „Российская газета“.

»Мы все равно будем делать вертолетоносцы, но уже на своих верфях», — отметил тогда чиновник.