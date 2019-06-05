Госдеп: у США и России запланированы встречи по контролю над вооружениями

США и России запланированы встречи по вопросам контроля над вооружениями, сообщила помощник госсекретаря Андреа Томпсон в интервью Defense One.

Томпсон в эти дни принимает участие в международном форуме в Сингапуре . Отвечая на вопрос, почему она не обсуждала на полях мероприятия с российскими коллегами вопросы о продлении договора СНВ, помощник госсекретаря сказала, что "это был не тот уровень".

"У нас есть отдельный форум для двусторонних дискуссий. Я ожидаю их проведения на другом уровне. Нам предстоят некоторые дискуссии", — сообщила Томпсон.

В то же время она не уточнила, где и когда пройдут такие встречи.

Томпсон курирует в госдепартаменте вопросы контроля над вооружениями и проблемы международной безопасности.

Информация от помощника госсекретаря о предстоящих российско-американских консультациях появилась на фоне заявления посольства РФ в США, в котором оно опровергло публикацию газеты Washington Post о переговорах с США по продлению договора о стратегических наступательных вооружениях. В дипмиссии заявили, что о таких контактах им ничего не известно. Там напомнили, что президент РФ Владимир Путин еще год назад в Хельсинки предложил президенту США Дональду Трампу рассмотреть возможность продления Договора после 2021 года, но "ответа пока нет".

Кроме того, в посольстве напомнили, что в Совете национальной безопасности США заявляли, что решение о продлении Договора будет принято администрацией "не ранее 2020 года".

ДСНВ, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.

Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок же действия самого Договора истекает в 2021 году, и перспективы его продления американской администрацией неясны.