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РВСН получат в этом году более 30 межконтинентальных баллистических ракет 

Вести.Ru + ещё 4 30 минут назад
Фото: globallookpress.com
В боевой состав Ракетных войск стратегического назначения в этом году будет введено более 30 межконтинентальных баллистических ракет.
Как сообщили в министерстве обороны России, до конца текущего года в РВСН поставят свыше 90 единиц основных образцов вооружения, военной и специальной техники. В боевой состав будет введено более 30 межконтинентальных баллистических ракет.
Доля современных образцов ракетного вооружения будет увеличена до 76%, группировке РВСН придадут новые возможности по решению задач ядерного сдерживания, сообщает ТАСС.
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Оружие , Армия , Войска , РВСН , ИТАР-ТАСС
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