СМИ рассказали о мощности последней испытанной в КНДР ядерной бомбы

Мощность испытанной в 2017 году в КНДР ядерной бомбы была примерно на 66% больше, чем эксперты считали ранее, сообщает издание Defense One со ссылкой на последние исследования в этой области.

Издание напоминает, что первоначальные оценки мощности взрыва находились в диапазоне 30-300 килотонн в тротиловом эквиваленте, а разведывательное сообщество США придерживалось цифры 140 килотонн.

"Новый взгляд на сейсмологические данные предполагает, что взрыв был между 148 и 328 килотоннами, и, вероятно, около 250 килотонн", — говорится в статье.

Как отмечают эксперты, такая мощность в 16 раз превышает мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в августе 1945 года.

"Если бы она взорвалась над Вашингтоном, она разрушила бы практически все жилые здания в центре города и нанесла ожоги третьей степени всем в радиусе трех миль (4,8 км — ред.)", — отмечает издание.

Ядерное испытание на северокорейском полигоне Пхунгери в 2017 году стало последним на сегодняшний день таким испытанием в КНДР. После этого власти страны объявили о завершении работ по разработке ядерного оружия. В 2018 году КНДР согласилась начать переговоры с США о денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности. В рамках этого процесса состоялись две встречи лидеров США и КНДР, однако к окончательным договоренностям сторонам прийти пока не удалось.