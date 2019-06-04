Столтенберг призвал Россию проявить «политическую волю» для спасения ДРСМД

"Я призываю РФ продемонстрировать политическую волю сохранить договор, вернувшись к его выполнению", — заявил Столтенберг во вторник в штаб-квартире альянса.

В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Камнем преткновения стала ракета 9М729 — модернизация ракеты 9М728, входящей в состав комплекса "Искандер-М". По заявлениям Штатов, ее максимальная дальность превышает 500 километров, что подпадает под действие ДРСМД. Россия отрицает эти обвинения и даже показала ракету для иностранных пресс-атташе, но представители США и НАТО на встречу даже не приехали.

Президент РФ Владимир Путин в ситуации с ДРСМД решил поступить зеркально: Россия тоже приостанавливает участие в договоре и начинает разработку запрещенных соглашением ракетных систем. Однако размещать их будет только в ответ на аналогичные шаги Вашингтона.

В рамках ДРСМД СССР/Россия и США обязались не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности, а также пусковые установки к ним. СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, США — на тысячу меньше, однако это можно назвать разменом количества на качество: американские крылатые ракеты напрямую угрожали территории СССР и обладали повышенной точностью попадания.