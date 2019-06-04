Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Столтенберг призвал Россию проявить «политическую волю» для спасения ДРСМД 

РИА Новости + ещё 1 30 минут назад
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ за два месяца до истечения ультиматума, предъявленного США по договору РСМД, проявить "политическую волю" для спасения соглашения.
"Я призываю РФ продемонстрировать политическую волю сохранить договор, вернувшись к его выполнению", — заявил Столтенберг во вторник в штаб-квартире альянса.
В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Камнем преткновения стала ракета 9М729 — модернизация ракеты 9М728, входящей в состав комплекса "Искандер-М". По заявлениям Штатов, ее максимальная дальность превышает 500 километров, что подпадает под действие ДРСМД. Россия отрицает эти обвинения и даже показала ракету для иностранных пресс-атташе, но представители США и НАТО на встречу даже не приехали.
Президент РФ Владимир Путин в ситуации с ДРСМД решил поступить зеркально: Россия тоже приостанавливает участие в договоре и начинает разработку запрещенных соглашением ракетных систем. Однако размещать их будет только в ответ на аналогичные шаги Вашингтона.
В рамках ДРСМД СССР/Россия и США обязались не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности, а также пусковые установки к ним. СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, США — на тысячу меньше, однако это можно назвать разменом количества на качество: американские крылатые ракеты напрямую угрожали территории СССР и обладали повышенной точностью попадания.
Последние новости
Названы самые дешевые страны для отдыха летом Вертолеты ВКС в Крыму включают станции РЭБ из-за угрозы провокаций ВСУ Эксперт оценил результаты проверки чая на кишечную палочку
Комментарии77
Оружие , В мире , США , Йенс Столтенберг , Владимир Путин , НАТО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Песков напомнил Киеву про «домашнюю работу»43
Не допустить разрыва: Германия вступилась за Россию100
Названо место новой войны между Россией и США24
США признали преимущество России в космосе51
Настоящая трагедия: Армения об убийстве спецназовца192
Видео
00:38
В Химках голуби терроризируют жильцов дома
Общество
04:17
Сажать будем. Зеленский «избавится» от коррупционеров
Украина В мире
01:00
Пока вы не уснули: Песков напомнил Киеву про «домашнюю работу»
В мире
00:41
«Бардак полный»: кто ограбил Роскосмос
Происшествия Статьи
01:18
Батут снес двоих детей в Тольятти
Происшествия
01:47
Самый мощный спутник России забарахлил
Технологии Наука и техника
03:17
Мощные взрывы в Дзержинске: Путин дал обещание
Общество Происшествия
02:19
Убийство спецназовца: Симоньян обратилась к Армении
Общество Происшествия
04:23
Переговоры с Россией: Зеленский озвучил решение
Украина В мире
09:29
Алсу назвала россиян гиенами после «Голоса»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение