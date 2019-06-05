США предложили Турции новые условия для отказа от С-400

Власти США ждут от Турции ответа по поводу своих нескольких последних предложений, касающихся отказа от закупок российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом заявил возглавляющий управление по безопасности и сотрудничеству Пентагона генерал-лейтенант Чарльз Хупер.

Выступая 4 июня в Институте Брукингса, офицер отметил, что сейчас «мяч на стороне Турции», сообщает ТАСС.

Мы дали понять правительству Турции последствия получения С-400. В то же время мы выдвинули ряд вариантов, которые Турция могла бы использовать, которые позволили бы ей не идти на этот шаг, — сказал генерал.