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США предложили Турции новые условия для отказа от С-400 

News.ru + ещё 14 33 минуты назад
Фото: Goodvint/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0
Власти США ждут от Турции ответа по поводу своих нескольких последних предложений, касающихся отказа от закупок российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом заявил возглавляющий управление по безопасности и сотрудничеству Пентагона генерал-лейтенант Чарльз Хупер.
Выступая 4 июня в Институте Брукингса, офицер отметил, что сейчас «мяч на стороне Турции», сообщает ТАСС.
Мы дали понять правительству Турции последствия получения С-400. В то же время мы выдвинули ряд вариантов, которые Турция могла бы использовать, которые позволили бы ей не идти на этот шаг, — сказал генерал.
Ранее News.ru сообщал, что 21 мая Соединённые Штаты дали Турции две недели на отказ от С-400. За данный срок Анкара должна отменить сделку с Москвой и закупить американские системы противоракетной обороны Patriot. Отказ Турции выполнить требование США приведёт к исключению её из программы F-35 компании Lockheed Martin. Анкара не только останется без 100 истребителей, но и получит санкции, а также «возможную реакцию НАТО».
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Комментарии
Оружие , Армия , Войска , Пентагон , НАТО , ИТАР-ТАСС , Турция
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