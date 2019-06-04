F-35 притворится «агрессивными» J-20 и Су-57

Первые американские истребители пятого поколения F-35A Lightning II притворятся китайскими J-20 и российскими Су-57 боевыми самолетами. Об этом сообщает Military.com.

Издание отмечает, что вместо модернизации 11 единиц F-35A Lightning II, обновление каждой из которой до версии Block 4 потребовало бы 15 миллионов долларов, ВВС США приняли решение использовать устаревшие истребители в качестве имитаторов летательных аппаратов вероятных противников.

Устаревшие F-35A Lightning II получит 65-я эскадрилья «агрессоров», расположенная на авиабазе Неллис в штате Невада.

В мае на авиабазе Неллис перекрасили американский истребитель четвертого поколения F-16C Fighting Falcon в «пиксельную окраску» российского истребителя пятого поколения Су-57.

В апреле стало известно, что примерно треть периода с мая по ноябрь 2018 года истребители F-35 Lightning II из-за нехватки запасных частей находились в нелетном состоянии.

В том же месяце сообщалось, что программное обеспечение истребителей пятого поколения F-35A Lightning II и F-22 Raptor могло быть взломано во время обновления.