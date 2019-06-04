Российские Воздушно-космические силы (ВКС) провели с территории Казахстана успешный испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Минобороны РФ.
"На полигоне Сары-Шаган (Республики Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны", — отмечается в сообщении.
Как сообщил заместитель командира соединения ПРО ВКС полковник Владимир Сергиенко, слова которого приводят в ведомстве, "новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".