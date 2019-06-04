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ВКС провели успешный испытательный пуск новой ракеты ПРО 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: © Russian Defense Ministry Press Service via AP, архив
Российские Воздушно-космические силы (ВКС) провели с территории Казахстана успешный испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Минобороны РФ.
"На полигоне Сары-Шаган (Республики Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны", — отмечается в сообщении.
Как сообщил заместитель командира соединения ПРО ВКС полковник Владимир Сергиенко, слова которого приводят в ведомстве, "новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".
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Оружие , Армия , Владимир Сергиенко , Министерство обороны
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