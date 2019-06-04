СМИ рассказали о беспомощности ПРО США перед российским «Авангардом»

Системы противоракетной обороны (ПРО) США не успевают за развитием вооружения России и уже сейчас не способны противостоять ее современным ракетам, пишет американский военный журнал Military Watch.

Издание отмечает, что сеть ПРО Соединенных Штатов включает четыре компонента — системы Patriot, AEGIS и AEGIS Ashore, THAAD и GMD. В частности, выделяется система Patriot, которая является самой совершенной из всех систем США. Однако и она обладает ограниченными возможностями из-за процесса запуска ракет из пусковых установок. В частности, в Patriot используется "горячий" пуск, тогда как, например, в С-300 применена система "холодного" старта ракеты.

Журнал пишет, что из-за этого американские системы способны распознавать межконтинентальные баллистические ракеты лишь после того, как они преодолевают половину своего пути и находятся на стадии снижения, а на ранних этапах и в плотных слоях атмосферы американские ПРО не способны их обнаружить.

Кроме того, авторы ставят под сомнение способность американских систем противостоять и ракетам КНДР. В частности, приводятся в пример испытания северокорейской ракеты "Хвасон-14", которая в 2017 году пролетела над Японией на высоте 770 километров и упала в Японском море в 300 километрах от побережья, а американская Aegis не смогла ее перехватить.

Тогда цель была единичной, но в условиях реальных боевых действий таких целей будет множество, причем некоторые из них будут ложные, а также могут использоваться средства создания помех. И даже для единичной цели системам США необходимо время для подготовки, а также нужно знать точное место запуска ракеты. В связи с этим у американской ПРО будет еще меньше шансов, констатирует издание.

В заключение Military Watch пишет, что если даже с перехватом северокорейских ракет у ПРО США могут возникнуть проблемы, то с противостоянием новейшим российские гиперзвуковым ракетам "Авангард", скорость которых превышает скорость звука в двадцать раз, не может быть и речи, а шансы на перехват "близятся к нулю".