«Обездвиженные» Украиной корабли России заменят корветами будущего

Российские фрегаты проекта 11356, оставшиеся без украинских газотурбинных силовых установок, в полном объеме могут быть заменены корветами проекта 20386, сообщил Mil.Press FlotProm начальник управления кораблестроения, вооружения и эксплуатации Военно-морского флота (ВМФ) России Владимир Тряпичников.

В публикации издания отмечается, что корветы проекта 20386 «предназначены для ведения боевых действий в ближней и дальней морской зоне, защиты морских коммуникаций и объектов морской экономической деятельности», а строительство второй тройки фрегатов проекта 11356 заморожено после срыва поставок газотурбинных силовых установок украинского предприятия «Зоря-Машпроект».

Согласно Mil.Press FlotProm, головной корабль проекта 20386 заложен на « Северной верфи » в сентябре 2016 года, где впоследствии сменил имя с «Дерзкого» на «Меркурий». Спуск фрегата на воду намечен на весну 2021 года.

В ноябре 2018 года сообщалось, что заключенный в октябре того же года между Россией и Индией контракт предусматривает достройку для индийского флота на заводе «Янтарь» двух фрегатов проекта 11356, изначально предназначавшихся для российских моряков, а не строительство новых кораблей.

В августе того же года гендиректор бюро «Алмаз» Александр Шляхтенко назвал главные особенности российских кораблей будущего (проекта 20386), создающихся на замену корветам проекта 20380 (20385).