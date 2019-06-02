Американский портал Business Insider включил истребитель F-35 в список самых худших образцов разрабатываемого армией США вооружения.
Издание отмечает, что в ходе реализации программы F-35 проявлялись многочисленные технические и производственные проблемы самолёта. По результатам последней проверки Пентагон выявил проблемы с надёжностью и боеготовностью истребителя.
При этом, указывает Business Insider, стоимость программы по эксплуатации истребителя выросла почти до $1,2 трлн, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что F-35 снова неприятно удивил Пентагон. Минобороны США нашло серьёзный дефект в самолёте. Реальный срок его службы оказался почти в четыре раза меньше ожидаемого. Во время испытаний военные пришли к выводу, что ресурс истребителя не восемь тысяч лётных часов, а около двух.