F-35 включили в список наихудших образцов вооружения США

Американский портал Business Insider включил истребитель F-35 в список самых худших образцов разрабатываемого армией США вооружения.

Издание отмечает, что в ходе реализации программы F-35 проявлялись многочисленные технические и производственные проблемы самолёта. По результатам последней проверки Пентагон выявил проблемы с надёжностью и боеготовностью истребителя.

При этом, указывает Business Insider, стоимость программы по эксплуатации истребителя выросла почти до $1,2 трлн, сообщает РИА Новости.