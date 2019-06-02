Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

F-35 включили в список наихудших образцов вооружения США 

News.ru + ещё 2 24 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Американский портал Business Insider включил истребитель F-35 в список самых худших образцов разрабатываемого армией США вооружения.
Издание отмечает, что в ходе реализации программы F-35 проявлялись многочисленные технические и производственные проблемы самолёта. По результатам последней проверки Пентагон выявил проблемы с надёжностью и боеготовностью истребителя.
При этом, указывает Business Insider, стоимость программы по эксплуатации истребителя выросла почти до $1,2 трлн, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что F-35 снова неприятно удивил Пентагон. Минобороны США нашло серьёзный дефект в самолёте. Реальный срок его службы оказался почти в четыре раза меньше ожидаемого. Во время испытаний военные пришли к выводу, что ресурс истребителя не восемь тысяч лётных часов, а около двух.
News.ru: последние новости
В «Роскосмосе» прокомментировали отказ США от услуг РФ США испугались, что С-400 в Турции будут сбивать самолёты НАТО Роскосмос: США разрушают отношения с РФ в области космоса
Оружие , Армия , Министерство обороны , Пентагон , РИА Новости , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония отказалась от мирного договора с Россией504
Савченко объявила проигранным бой за Донбасс102
Лоза раскритиковал Алсу за отданный миллион51
«В квартире все перевернулось»: страшные взрывы в Дзержинске2
«Ради детей»: Зеленский отменил решение Порошенко157
Видео
00:50
«Секс был, но кто убил, не знаю»: Признание главы Раменского
Происшествия
04:37
«Ради детей»: Зеленский отменил решение Порошенко
Украина В мире
00:59
В Дзержинске на заводе «Кристалл» произошёл взрыв
Другое
00:57
Обычных пожарных отозвали с места взрыва в Дзержинске
Происшествия
05:24
В войне с С-400 США несут огромные потери
Оружие Ближний Восток
04:17
В ГД отреагировали на приглашение Зеленского в Вашингтон
Политика
00:42
«Выпил воду с червяком»: Российского чиновника довели
Общество
00:57
Место взрыва в Дзержинске сняли с воздуха
Происшествия
04:37
Зеленского позвали в Вашингтон
В мире Украина
00:57
Названо число пострадавших от взрывов в Дзержинске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение