В Китае рассказали о «самой страшной ракете» России для США

Набольшую угрозу для США представляет появление ракетного комплекса РС-28 «Сармат» на вооружении России , пишут китайские СМИ.

Китайское издание Sohu называет создание баллистической ракеты «Сармат» настоящим «кошмаром» для США и других стран Запада, передает ПолитРоссия.

Китайские эксперты отмечают, что благодаря использованию гиперзвуковых боевых управляемых блоков «Авангард» (Ю-71) «Сармат» стал «самой страшной» и мощнейшей ракетой в мире, которую невозможно перехватить.

Эксперты напоминают, что его примут на вооружение уже в следующем году. Отмечается, что российские ракеты способны быстро перемещаться на большие расстояния, а также с легкостью преодолевать вражеские системы противовоздушной обороны.

В публикации отмечается, что «Сармату» не смогут противостоять даже перспективные системы ПРО, разрабатывающиеся на Западе. Это может привести к возникновению «технологического вакуума», из-за которого у США не окажется возможности противодействия российской ракете.

«С каждым днем преимущество США в традиционных вооружениях тает перед российским «Сарматом», — отмечает издание.