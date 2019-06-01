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В Китае рассказали о «самой страшной ракете» России для США 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 39 минут назад
Фото: ТАСС
Набольшую угрозу для США представляет появление ракетного комплекса РС-28 «Сармат» на вооружении России, пишут китайские СМИ.
Китайское издание Sohu называет создание баллистической ракеты «Сармат» настоящим «кошмаром» для США и других стран Запада, передает ПолитРоссия.
Китайские эксперты отмечают, что благодаря использованию гиперзвуковых боевых управляемых блоков «Авангард» (Ю-71) «Сармат» стал «самой страшной» и мощнейшей ракетой в мире, которую невозможно перехватить.
Эксперты напоминают, что его примут на вооружение уже в следующем году. Отмечается, что российские ракеты способны быстро перемещаться на большие расстояния, а также с легкостью преодолевать вражеские системы противовоздушной обороны.
В публикации отмечается, что «Сармату» не смогут противостоять даже перспективные системы ПРО, разрабатывающиеся на Западе. Это может привести к возникновению «технологического вакуума», из-за которого у США не окажется возможности противодействия российской ракете.
«С каждым днем преимущество США в традиционных вооружениях тает перед российским «Сарматом», — отмечает издание.
Ранее сообщалось, что Минобороны в 2019–2021 годах планирует провести два пуска межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».
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Комментарии7
Оружие , Армия , Войска , Министерство обороны , Китай , США
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