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«Страшное оружие России»: Китай оценил способности ракетного комплекса «Сармат» 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Китайские СМИ восхитились «страшным оружием России», которое стало угрожающим кошмаром для США. Речь идет о ракетном комплексе РС-28 «Сармат», сообщает «ПолитРоссия».
Издание приводит перевод заметки, опубликованной китайским порталом Sohu. В ней говорится, что Россия готовится принять на вооружение «самую страшную в мире» ракету «Сармат», которой США нечего противопоставить.
Запуски комплекса РС-28 намечены на 2019-2021 годы. По словам китайских экспертов, имеются свидетельства о скором появлении данного оружия в вооруженных силах России.
Российские ядерные технологии, как отмечает китайское СМИ, определенно превосходят американские. Благодаря гиперзвуковым маневрирующим боеголовкам «Авангард», новую ракету не могут перехватить западные комплексы ПРО.
Китайские специалисты считают, что «Сармат» станет настоящим «кошмаром» для США, поскольку из-за него преимущество американцев в обычных вооружениях тает на лазах.
Пентагон сейчас активно работает над защитой от российского оружия, но об успехах в гиперзвуковых технологиях американцы не говорят.
Комментарии46
Оружие , Армия , Войска , Пентагон , Китай , США
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