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Раскрыты особенности бомбардировщика Ту-22М3М 

ТК «Звезда» 44 минуты назад
Фото: ТРК Звезда
Основными задачами самолета является уничтожение широкого спектра наземных и надводных целей.
Новейший российский бомбардировщик Ту-22М3М взлетает с широко расправленными крыльями. Уже при наборе скорости и переходе на сверхзвук самолет прижимает крылья и они переходят в «стреловидную» форму. На максимальных скоростях Ту-22М3М летает именно в этой позиции.
Такое «стреловидное» крыло — сложнейших элементов конструкции, позволяющее иметь одновременно как высокую скорость, так и хорошие взлетно-посадочные характеристики.
Как рассказал «Звезде» ведущий штурман-испытатель самолета Сергей Большов, уровень информационного обеспечения у модернизированной модели стал значительно выше. И это в значительной степени упрощает работу штурмана.
Теперь вся информация доступна в электронном формате, и решить задачу можно, не имея под рукой большого количества таблиц и справочной информации.
Основными задачами самолета является уничтожение широкого спектра наземных и надводных целей.
Бомбардировщику Ту-22М3М посвящен новый выпуск программы «Военная приемка», который выйдет в эфир на телеканале «Звезда» в это воскресенье, 2 июня, в 09.55 утра.
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Оружие , Войска , ТК "Звезда"
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