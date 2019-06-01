Раскрыты особенности бомбардировщика Ту-22М3М

Основными задачами самолета является уничтожение широкого спектра наземных и надводных целей.

Новейший российский бомбардировщик Ту-22М3М взлетает с широко расправленными крыльями. Уже при наборе скорости и переходе на сверхзвук самолет прижимает крылья и они переходят в «стреловидную» форму. На максимальных скоростях Ту-22М3М летает именно в этой позиции.

Такое «стреловидное» крыло — сложнейших элементов конструкции, позволяющее иметь одновременно как высокую скорость, так и хорошие взлетно-посадочные характеристики.

Как рассказал «Звезде» ведущий штурман-испытатель самолета Сергей Большов, уровень информационного обеспечения у модернизированной модели стал значительно выше. И это в значительной степени упрощает работу штурмана.

Теперь вся информация доступна в электронном формате, и решить задачу можно, не имея под рукой большого количества таблиц и справочной информации.

Основными задачами самолета является уничтожение широкого спектра наземных и надводных целей.

Бомбардировщику Ту-22М3М посвящен новый выпуск программы «Военная приемка», который выйдет в эфир на телеканале «Звезда» в это воскресенье, 2 июня, в 09.55 утра.